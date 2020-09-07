港股格局：黎永良籲投資者趁低吸納科技股
2020年09月07日 12:00
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港股周一早間反覆，時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，短期內難預測股市走勢，皆因市場傾向炒股不炒市。
雖然近日科技股急跌，但他認為，疫情後生活模式由實體轉為網上平台，相信新經濟股潛力仍在，此時回吐屬於正常調整現象。相反，舊經濟股純粹追落後，全球各國推行量化寬鬆措施，資金需找位置停泊，股市是其中一種投資工具。當納指反彈及全球思維模式認同新科技生活模式，相信市場將重炒新經濟股，他建議投資者可趁每次回調考慮吸納網購、高科技和5G相關優質股。
美國擬將中芯國際(00981)列入貿易黑名單，他認為美國主要想打擊中國晶片市場，制裁半導體龍頭中芯是預料之內的事，對未來股價影響暫時偏向負面，相信美國在大選前將會採取全面性制裁手段，他建議投資者短線應避免買入中芯。
新股市場方面，備受市場矚目的農夫山泉(09633)將於周二上市，但他表示股份概念不屬於新經濟範疇，個人不會考慮撈貨。
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