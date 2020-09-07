港股格局：黎永良籲投資者趁低吸納科技股

港股周一早間反覆，時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，短期內難預測股市走勢，皆因市場傾向炒股不炒市。

雖然近日科技股急跌，但他認為，疫情後生活模式由實體轉為網上平台，相信新經濟股潛力仍在，此時回吐屬於正常調整現象。相反，舊經濟股純粹追落後，全球各國推行量化寬鬆措施，資金需找位置停泊，股市是其中一種投資工具。當納指反彈及全球思維模式認同新科技生活模式，相信市場將重炒新經濟股，他建議投資者可趁每次回調考慮吸納網購、高科技和5G相關優質股。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020