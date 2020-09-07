內地新推借貸利率監管政策　螞蟻集團利潤恐受影響

外媒引述知情人士透露，最高人民法院上月發布民間借貸利率上限規定，亦適用於包括螞蟻集團等的小額貸款公司及助貸平台等類機構，意味着螞蟻集團最大的收入來源，包括「借唄」、「花唄」產品以及小微企業助貸業務等的微貸業務面臨收縮風險。

最高人民法院規定，民間借貸利率不得超過同期貸款市場報價利率(LPR)的四倍水平，按當前利率計算為15.4%，文件內容不適用於持牌金融機構，但並未明確這上限是否適用於螞蟻集團等金融科技企業。

報道指螞蟻集團不予置評，而中國銀保監會亦未有回應。

螞蟻集團為最大線上消費貸款平台，貸款業務已成為其最大收入來源。

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