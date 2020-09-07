【瑞通推介】中芯急瀉　認購證精點

2020年09月07日 12:12
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月失業率和非農就業數據均勝預期，但科技股繼續受壓。美股上周五(4日)反覆向下，道指收跌159點或0.5%，報28,133點；納指再跌逾1.2%。
    恒指上周五曾挫逾500點，全日收報24,695點，跌312點或1.2%，全周計累跌727點或2.8%，周一(7日)晚美股假期休市。恒指周一早段低開逾70點，於24,600點附近，其後由跌轉升，暫結束過去3個交易日的跌勢。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,300萬元，反映投資者看好港股後市將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。
    有傳中芯國際股東以每股23.62元的價格出售1.75億股，套現41.3億元，消息拖累中芯股價上周五曾大跌8.7%，低見22.45元，其後跌幅收窄，全日收報23.65元，跌3.8%。周末期間有報道傳華府有意將中芯列入貿易制裁黑名單，中芯周一早段曾急瀉逾15%，險守20元關口，回至6月時水平，暫錄4連跌。雖然面對負面消息，但早前亦有報道指中央正計劃制訂新政策發展國內本土半導體產業。上周五有約6.7億元北水淨買入中芯。輪證資金流方面，上周五有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾200萬元淨流出。
    正式成為國指成分股的美團點評，近日正在加大社區團購。美團優選宣布推出「千城計劃」，啟動全國招商，旨在年底前實現全國覆蓋。美團上周五曾急挫7%，低見244.2元，其後低位見承接，一度拗腰止跌回升，重返265元以上，收報261.8元，微跌0.3%。周一早段走勢先高後低，一度跌逾3%，跌穿255元。上周五有近8.8億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，上周五有近240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近230萬元淨流出。
    中國聯通上周五收跌2.2%，報5.29元，全周累跌約7.5%，是表現最差藍籌。股份上月公布業績後曾高見6.7元的逾半年高位，但及後反覆回落，至上周收市計累跌21%，已相繼跌穿10天、20天和250天線，但50天線(4.95元)尚能守穩。聯通周一早段先跌後升，早段曾低見5.24元，其後幅低位最多回升超過3%，高位見5.42元，暫結束早前三連跌的走勢。上周五有逾20萬元淨流入其好倉。
    內地水泥行業正踏入傳統行業旺季，水泥價格自8月中旬開始止跌反彈，漲幅超過3%。另多地水泥企業庫存出現回落，創下8年來的同期新低。水泥股近日普遍走高，海螺水泥上周五低開於57.3元後已見全日最低位，其後逐步回穩，收報58.2元，逆市微升0.3%。周一早段略回，跌穿58元。上周五有小量資金淨流入其好倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、短期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿18.7倍。輕微價外、中短期沽證(27866)，行使價22,000點，2020年12月到期，實際槓桿9.2倍。
    中芯價外、中短期購證(15230)，行使價26.88元，2021年1月到期，實際槓桿3.7倍。
    聯通價內、中短期購證(12681)，行使價5.18元，2021年1月到期，實際槓桿4.7倍。
    海螺輕微價外、短期購證(26084)，行使價65.8元，2020年12月到期，實際槓桿8.3倍。
    美團價外、中短期購證(25361)，行使價326.88元，2021年3月到期，實際槓桿4.2倍。輕微價外、中短期沽證(25355)，行使價236元，2021年2月到期，實際槓桿3.1倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(62205)，收回價24,210點，槓桿比率40.6倍。N類熊證(50064)，收回價及行使價25,382點，槓桿比率27.2倍。
    美團牛證(69134)，收回價237.5元，槓桿比率12倍。熊證(63796)，收回價284.8元，槓桿比率7.6倍。
    阿里牛證(63767)，收回價255.399元，槓桿比率13.7倍。熊證(54480)，收回價292.88元，槓桿比率11倍。
    騰訊牛證(68455)，收回價487.2元，槓桿比率14倍。熊證(51451)，收回價556.8元，槓桿比率10.9倍。
    小米牛證(50061)，收回價21.649元，槓桿比率7.4倍。熊證(57774)，收回價25.91元，槓桿比率11.7倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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