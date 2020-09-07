逆勢增長！台灣至7月底公司登記數目71.2萬 創新高
2020年09月07日 12:25
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（Getty Images圖片）
外媒報道，台灣經濟部統計處指出，台灣疫情控制得宜，主要經濟活動如常，台灣1至7月新設立公司數目錄得增長，截至7月底公司登記家數達71.2萬家，較去年底增加6,604家或約0.9%，創歷史新高。今年首7個月有17,939家公司申請解散、撤銷及廢止。
統計處表示，今年首7個月公司新設立家數達24,543家，較去年同期增加360家或1.5%，主要以專業、科學及技術服務業佔比22.4%最高，製造業、營建工程業緊隨其後。
公司資本額方面，累計至7月底公司登記現有實收資本額達24.93萬億元台幣(下同)，較去年增加約297億元。其中金融保險業淨增加1,300億元最多。
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