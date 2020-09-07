華爾街分析師：呢隻電動車股好危險　股價隨時瀉八成…

美國電動車股--特斯拉(Tesla)今年以來股價大幅上升，有分析師警告，特斯拉堪稱華爾街最危險的股票，股價只值50美元。特斯拉股價上周五收報418.32美元，意味潛在跌幅可能超過八成！

外媒引述投資研究公司New Constructs執行長David Trainer表示，特斯拉可能是華爾街最危險的股票，因為該公司的基本面並不支持如此高的股價和估值。他指出，儘管特斯拉目標在未來10年內生產3,000萬輛汽車、進入保險業務，並擁有與豐田汽車一樣高的利潤率，投資者相信這些有機會成真，但目前的股價仍過高。

他認為，依照特斯拉汽車平均售價計算，其股價應該代表該公司擁有40%至110%的市佔率。按照目前5.7萬美元的平均售價來估算，特斯拉2030年的銷量要達到1,090萬輛，才能實現42%的市佔率，直言「這是有史以來最大的、就要塌落的紙牌屋之一」。

他補充，特斯拉現實的估值遠低於目前的水平，應該只有現在的十分之一，「特斯拉股票真正的價值更接近50美元，而不是500美元」。

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