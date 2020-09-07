中芯發聲明否認涉軍事應用經營行為　H股曾瀉逾20%

公司公布，注意到於2020年9月4日(美國時間)有報道指，美國政府有關部門正考慮將其列入貿易黑名單。對此，公司嚴正聲明，中芯作為一家同時在香港聯合交易所主板及中國上海證券交易所科創板上市的國際化營運的積體電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家及地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供應商，建立多年良好的合作關係，美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security)多年來針對中芯進口採購的設備，也已核發多件重要的出口許可。

同時，中芯自成立以來，作為全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及其他亞洲地區等，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係。

於2016年及以前，中芯還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」(Validated End-User)，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯進行訪查。因此，任何關於「中芯國際涉軍」的報道均為不實新聞，公司對此感到震驚和不解。中芯願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

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