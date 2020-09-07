【高盛推介】ATMX之中美團最落後　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：成為恒指成分股的小米集團，上周五(4日)逆市升約2.5%。周一(7日)早段則低見23.65港元後反彈。有券商認為小米能通過利用雙品牌策略來滿足更廣泛的客戶群，並料中國及全球的智能手機市佔率可達15.2及12.2%。該行維持小米「買入」投資評級，目標價29.4元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共高達9,200萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，則見上周四(3日)小量資金流出牛證後，上周五獲資金轉向部署，錄得約1,100萬元資金流入。

美團點評上周五跌約0.3%。周一早段繼續下跌，低見249.2元，落後大市兼為A.T.M.X中跌幅最大的個股。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，上周四及上周五共錄得約6,640萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周四錄得約2,620萬元資金流入，上周五見資金流出。

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