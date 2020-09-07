【高盛推介】ATMX之中美團最落後 留意認購證
2020年09月07日 12:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：成為恒指成分股的小米集團，上周五(4日)逆市升約2.5%。周一(7日)早段則低見23.65港元後反彈。有券商認為小米能通過利用雙品牌策略來滿足更廣泛的客戶群，並料中國及全球的智能手機市佔率可達15.2及12.2%。該行維持小米「買入」投資評級，目標價29.4元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共高達9,200萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，則見上周四(3日)小量資金流出牛證後，上周五獲資金轉向部署，錄得約1,100萬元資金流入。
投資者如計劃部署認購證，高敏感度的選擇可留意年期約6個月的小米購證(26522)，行使價34.58元，2021年3月9日到期，實際槓桿3.8倍。
此外，行使價28.9元附近、明年3月份到期的認購證為近期活躍條款。投資者可留意當中的小米購證(26241)，行使價28.88元，2021年3月4日到期，實際槓桿3.9倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上最貼價之一的小米牛證(50732)，收回價21.88元，行使價21.28元，換股比率10，槓桿比率7.6倍。
美團點評上周五跌約0.3%。周一早段繼續下跌，低見249.2元，落後大市兼為A.T.M.X中跌幅最大的個股。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，上周四及上周五共錄得約6,640萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周四錄得約2,620萬元資金流入，上周五見資金流出。
投資者如計劃部署認購證，高敏感度的選擇可留意年期約5個月的美團購證(26069)，行使價319.08元，2021年2月19日到期，實際槓桿4.5倍。並可留意同是約5個月的高槓桿美團購證(26246)，行使價338.58元，2021年2月19日到期，實際槓桿4.7倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(62691)，收回價234.99元，行使價231.99元，換股比率100，槓桿比率12.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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