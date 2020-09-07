港交所委任魏立德為首席風險總監

魏立德負責監督集團的風險管理職能，包括集團信用及量化金融分析、集團網絡及科技風險管理，以及企業風險管理。另外，他將會從新加坡遷移至香港擔任新職位，而紀利恆將留任至2021年第一季，確保交接順利。

李小加相信，魏立德能夠將在金融市場工作近30年的豐富經驗帶到香港交易所，確保集團各業務都符合企業應對風險的文化、政策及程序。

李又稱，「紀利恆當時已向我表示有意從香港交易所退任，但會在公司覓得接任人選前，全力協助管理集團風險方面的工作。」又認為紀利恆的領導能力和專業識見為集團貢獻良多，並向他深表謝意，而紀利恆貫徹實踐了香港交易所的價值，展現出領袖風範。

魏立德在倫敦、東京、紐約和新加坡等地金融市場工作近30年。過去20年來歷任許多不同的風險管理高層職位，包括在紐約摩根大通擔任市場風險管理環球主管及摩根大通證券擔任風險總監。魏立德亦曾於倫敦從事股本證券衍生工具及定息產品交易。

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