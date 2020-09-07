全日沽空金額約174億元 佔大市成交11%
2020年09月07日 12:40
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全日共有598隻股份被沽空，涉及金額173.91億港元，佔大市成交11%。阿里巴巴沽空金額17.88億元，佔沽空總額10.28%；騰訊沽空金額14.33億元，佔沽空總額8.24%；盈富基金沽空金額13.29億元，佔沽空總額7.64%；小米集團沽空金額11.38億元，佔沽空總額6.55%；友邦保險沽空金額8.19億元，佔沽空總額4.71%。
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