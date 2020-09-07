【專家點評】藺常念：美股已屆「明斯基時刻」…

互聯網經濟帶動新經濟科技股突圍而出。員工網上開工作會議，市民留在家中工作，或者留在家中訂購餐飲、購物。在線經濟帶動科技股，中期盈利都大幅上升。投資者認定這是未來經濟，大舉投資新經濟股。

港交所在8月推出港股科技指數，第一隻科技股指數基金ETF，第一天上市便出現嚴重錯價交易，令到有預先認購的投資者，可以渾水摸魚，以接近3倍的公平值20港元，出售手上股份。多隻領先的科技股，股價在8至9月都創下歷史新高，騰訊升至564元、阿里巴巴升至292元、京東升至337.2元、小米升至26.95元，美團點評升至280元。香港科技指數在9月2日升至最高位7,909點。

如果香港科技股熱炒，美國科技股簡直是瘋狂。在美國經濟仍然低迷，失業率高達8.4%時刻，上周代表科技股的納斯達克指數連續3天創下歷史新高。在9月2日首次升破12,000點。蘋果公司、亞馬遜、ZOOM等中期業績都大幅勝預期。蘋果公司股份一開四，特斯拉股份一拆五，令到散戶更容易入市購買。市場消息指大量資金湧入股市，追捧科技股。

日本的軟銀集團由8月底開市，投入50億美元，買入科技股的認購期權CALL OPTION，市場傳軟銀在美國科技股衍生工具持倉，高達300億港元。美國各熱炒科技股，從今年3月低位都有驚人升幅。亞馬遜由3月的1,675美元升至歷史高位3,552美元，升幅達到112%。蘋果公司從3月的低位212.6美元，升至歷史高位539.2美元，升幅154%。視像會議軟件供應ZOOM由今年低位66美元升至457美元，升幅達到592%。美國科技股已經出現嚴重超買信號，結果上星期四，美股出現所謂的「明斯基時刻」(MINSKY MOMENT)。

「明斯基時刻」(MINSKY MOMENT)是由經濟學家文斯基首先提出。他說在過度熱炒的股市，往往會出現突然而來的大調整。股市會無任何預兆下，突然急挫。上星期四美股出現的急挫，正正符合「明斯基時刻」的定義。美國科技股過分熱炒，嚴重超買，估值已經達到不合理水平。特斯拉一年生產不足100萬台電動車，但市值大過生產1,000多萬台汽車的日本豐田及德國的福士汽車。ZOOM市値已經達到斯科CISCO的75%，但收入不及斯科的十分之一。市場過分的熱炒，及過高的估值，正是「明斯基時刻」來臨的最佳機會。

美國的「明斯基時刻」也令到港股上周五(4日)大幅下挫，恒生指數大跌312點，但到今日(7日)港股已經回穩，主要原因是港股升幅相對上並不過大，騰訊從3月低位升了73%；阿里巴巴升了74%。只有美團點評升得過分，從低位升了273%。

「明斯基時刻」是市場一個好警號，令到投資者及炒家明白到股市不會永遠上升，調整隨時可以來臨，令到炒家尤其是衍生工具炒家嚴重受損。美國對中國的科技及半導體產業不停的打壓，中國需要發展自己的技術，不需要依靠外國技術，才能免得受到不停的衝擊。在美國打壓下，估計港股9月份升幅有限，將在26,000點以下徘徊。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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