人民幣穩升 專家：兌美元匯率升值空間或有限
2020年09月07日 13:14
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（中新社圖片）
截至中午1時，在岸人民幣(CNY)報6.8293兌每美元，較上個交易日升100點子；離岸人民幣(CNH)報6.8308，較上個交易日升125點子。
野村證券中國首席經濟學家陸挺稱，由於中國「雙循環」的核心是減少對關鍵產品和部件的進口依賴，匯率政策應該避免讓人民幣被高估，故未來人民幣兌美元匯率升值空間或有限，持續升值的可能性較低，波幅較大。
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