三星奪Verizon逾500億元無線通訊設備供應合約

南韓三星電子奪得美國電訊商Verizon價值66.4億美元(約517.92億港元)的無線通訊設備供應合約，為期5年，訂單內容是關於網絡設備，但未有詳細透露合約細節，包括含有多少能支援5G連網的設備。

雖然三星電子未有透露訂單內含有5G設備的比率，但分析認為，這代表是公司在5G網絡市場的一大勝利。隨着美國政府封殺中國科技巨企華為後，三星網絡設備事業的全球展望有望改善。

Verizon行政總裁Hans Vestberg去年7月時曾指出，該公司未使用任何華為設備。而在最新合約消息出爐前，Verizon早已是三星的客戶之一。

Cape投資證券公司分析師Park Sung-soon認為，三星從Verizon贏得訂單，將協助該公司在海外拓展電訊設備事業，與其他國家協商時亦有籌碼。

根據市場研究業者Dell'Oro集團的資料，在2019年全球電訊設備市場中，三星市佔率僅3%，遠遠落後於華為的28%、諾基亞的16%、愛立信的14%、中興的10%與思科的7%。

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