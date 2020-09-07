【全球攬炒】新加坡金管局調查料第三季經濟收縮7.6%

新加坡金管局(MAS)調查顯示，估計該國第三季國內生產總值(GDP)按年收縮7.6%，將是連續第三個季度錄得收縮，但較第二季的13.2%跌幅有所收窄，而新冠肺炎疫情仍然是經濟面臨的最大威脅。

接受調查的經濟學家平均預期，新加坡今年GDP將收縮6%，與新加坡政府預測的萎縮5至7%基本一致。展望2021年，經濟學家們預計經濟將復甦，預計將實現5.5%的增長，而上次調查的預測增幅為4.8%。

調查又發現，約9成的受訪者認為，疫情的潛在惡化是新加坡經濟前景面臨的最大風險，隨後分別是中美貿易緊張局勢升級，以及全球經濟復甦慢於預期。相反，由於諸如在全球成功部署疫苗之類的原因，最大的上行風險是遏制疫情，而其他可能的上行空間包括在電子和藥品生產的帶動下，製造業表現強於預期，以及全球貿易緊張局勢有所緩解。

MAS最新季度調查對26位經濟學家和分析師進行了調查。調查顯示，第二季度GDP標誌着新加坡有史以來最差的季度表現，但這可能是經濟的低谷，因為MAS調查的數據顯示，新加坡第三季度將連續收縮三個季度，惟收縮幅度較小，為7.6%。當中，對製造業等行業的預期有所提高，預期中值增長2.3%，較上次調查的2.2%略有回升；對金融和保險業的預期增長4.9%，而此前的預期為增長3.1%；批發和零售貿易預計將萎縮6.4%，較先前估計的下降12.8%減少一半；而受訪者預計今年非石油國內出口將增長4.5%，而此前的預期是持平。

但是，受訪者對其他指標的預測則更為悲觀，尤其是對受重創的建築行業，目前預計該行業將萎縮23%，遠低於此前預測跌幅11.4%。此外，預計住宿和餐飲服務全年收縮29.1%，較早前調查預測的下降26%惡化；另預計今年私人消費將下降11.8%，低於此前預測的下降5.2%。

談到勞動力市場，受訪者預計到年底失業率將達到3.5%，略低於上次調查的3.6%。

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