全球經貿戰：面臨無芯可用 傳華為擬削四成電視機訂單
2020年09月07日 13:32
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（Getty Images圖片）
外媒引述Digitimes消息，由於來自美國的打壓力度持續加強，這將影響到華為除晶片和智能手機以外的其他業務部門，故華為已經將用於電視機生產的零部件訂單減少30%至40%。
報道又指，由於無法獲得足夠的電視機生產用相關晶片元件供應，華為被迫削減電視元件訂單，而如果晶片供應的問題不能妥善解決，2021年華為的電視機業務將面臨不確定性。
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