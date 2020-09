戶外教學新商機！有樣產品查詢激增6倍...

新冠肺炎影響下,美國部分學校將課程全部改到戶外進行,校方除了採購帳篷和戶外用桌打造臨時教室外,也建議所有家長為學生準備好雨衣,令專營兒童戶外裝備的Oaki雨衣和相關裝配需求大增60%。另外,以林木為主的戶外教室OutClass,查詢按年激增6倍!

Oaki公司行政總裁Sam Taylor稱,美國部分學校選擇戶外授課,使該公司雨衣和相關裝配的需求強勁,需求今年以來大增60%。其他主攻戶外用品的公司也發掘了當中的商機,紛紛建立新產品線或調整現有產品線,希望趁勢獲利。

Taylor說,需求暴增對Oaki來說是一項挑戰,因為在疫情下,位於印度和墨西哥的生產製造商有生產延遲的情況。他已經開始為個別學校或家長的下單取貨「排定優先順序」,同時也因應佛蒙特州一間學校的需求,加快推出不必天天洗的抓毛絨和羊毛襪新品系列。

此外,防水筆記本和影印紙等大受學校和家長歡迎,帶動華盛頓州的Rite in the Rain產品受捧。該公司行銷主管Ryan McDonald指,從耐濕的紙漿開始,利用專利機器、製程和配方加上塗膜,水會在紙上集結成水珠,不會弄濕紙且仍能書寫。Rite in the Rain有50%的業務來自政府,大部分是軍方,大學書店也會下單,而來自初中和高中的訂單近來銳增。

至於在丹佛設據點的加拿大企業Bienenstock Natural Playgrounds亦開始調整業務重心。該公司原本以設計學校遊樂場為主,但疫情爆發後,學校關閉導致相關業務告終。創辦人兼主設計師Bienenstock開始打造以林木為主的戶外教室OutClass,校方不到一天就可以組裝起來,疫情過後還可以改造成遊戲器材。

據Bienenstock透露,這項產品的詢問度較一年前暴增6倍。他說,8月份通常聯絡不上學校的,但今年有督學主動打電話來。

