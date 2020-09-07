華為今年手機市佔料降至第三　前景睇晶片庫存

外地媒體報道，研究機構Strategy Analytics在周日(6日)發表報告顯示，今年智能手機總出貨量估計將按年減少11%至12.6億部，惟優於今年較早時預測的下滑15.6%，原因是上半年疫情對智能手機出貨的衝擊低過預期。

Strategy Analytics分析師Linda Sui說：「疫情爆發及擴散正衝擊全球手機市場，今年所有的主要代工(OEM)廠將面臨嚴峻環境，智能手機的出貨量也將減少。」

該機構預測，三星電子今年將出貨2.65億部，市佔率達21%，為市場「龍頭」；蘋果公司(Apple Inc.)出貨達1.92億Apple Inc.)出貨達1.92億部，市佔率約15.3%居次；華為則將出貨1.9億部，市佔率為15.1%，美國禁令導致其排名由去年的第二位，滑落至第三。

Strategy Analytics也說，一旦華為的晶片庫存在2021年用盡，市佔率可能暴減至4.3%，讓小米、OPPO及Vivo等其他中國內地供應商受益。

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