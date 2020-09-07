全球經貿戰：傳華為下調新手機Mate40訂單逾30%

美國政府向華為發出的新禁令將於本月15日生效，有媒體引述業界消息指出，為應對晶片斷供風險，華為已通知業界將下調新一代手機Mate40的出貨量，訂單降幅高逾30%。

華為遭受美國封殺，首當其衝的是華為將於9月發布的4款Mate 40系列手機，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+及Mate 40保時捷限定版。據報，華為原先預估該系列手機出貨量可達1,600萬部，惟在接近出貨的半個月前才通知供應鏈將下調至約1,100萬部，令供應商措手不及，而此舉亦加深市場對華為退出智能手機市場的疑慮。

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