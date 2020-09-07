全球經貿戰：印度透露Apple已有8家工廠由中國轉到當地

外國傳媒報道，印度通訊與資訊科技部長Ravi Shankar Prasad周日(6日)表示，印度正成為一個大型製造中心，並透露蘋果公司(Apple Inc.)約有8家代工廠，已從中國轉移到印度。他表示，全球製造商生態系統意識到必須找到中國以外的地方設廠，除了蘋果公司外，三星亦已經在印度設廠，更想擴大規模。

目前已有台灣的鴻海、緯創到印度設廠替蘋果公司代工製造iPhone，並正擴充產能；另一家蘋果公司的重要供應商和碩，也在7月傳出申請設立分公司，正尋找適當的土地設廠。

韓國三星電子2005年在印度設廠製造智能手機，2017年6月宣布投資6.2億美元在印度北方省諾伊達(Noida)設立號稱全球最大的手機製造工廠，佔地35英畝，並已於2018年完工，年產1.2億部智能手機。

Prasad表示，當莫迪政府2014年上台時，印度只有兩家製造行動電話的工廠，如今已超過250家。印度正以製造相關獎勵機制啟動了「印度自力更生計劃」，政府邀請全球企業來印度與當地企業合作。他認為，這意味印度是世界主要經濟體，已成為支持世界經濟的良好經濟力量。

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