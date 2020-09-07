科技股有泡沫？內地有類股份更得人驚 佢係...

外地媒體報道，在中國，相較科技業，食品工業如釀酒等市場泡沫更驚人！更重要的是，這巨大泡沫並非來散戶，而是俗稱「大戶」的專業投資機構。

分析指出，近期中國市場一片蓬勃，連醬油製造商市值都來到市盈率100倍之多，其中海天味業更是藍籌股中市值高達810億美元(約6,318億港元)的企業。這樣的生態在中國股市司空見慣，從豬肉商到酒商，食品工業2020年平均市值佔滬深300指數的比例升至60%，超越銀行業，成為比重最大的產業。

值得留意的是，不似深圳科技股獲市場追捧，機構投資者更偏好追逐藍籌股。據海通證券資料顯示，共同基金經理人資金配置偏好排名中，食品工業平均配置11.8%，僅次第一名的醫療產業。

其中，食品工業受機構投資者青睞，主因是該產業現金流可被預測，以海天味業為例，自2013年以來，收入增長穩定在10%以上，獲利亦穩健。中國銀行報告也指出，持有海天味業，等同持有10至20%票面利率的公司債。

共同基金的偏好亦推升了相關產業的市盈率。海天味業共同基金持有比例達58%，自由流通率僅14%；而白酒板塊的貴州茅台與五糧液流通率也分別只有26%與33%，流通股數減少，也促使產業市盈率普遍來到50倍以上。

事實上，在牛市下，中國主動式基金今年初至8月的回報率達45%，對基金經理而言將變得更難操作，除了市場深度不夠外，還須面對同業競爭及跑贏大市的壓力。在回報壓力下，基金經理需無止境地在食品產業尋找增長企業，然而，只要債券孳息率一抽高，並高於股市回報率的話，泡沫恐應聲爆破。

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