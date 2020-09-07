英歐貿易談判僅餘一個月時間 歐股早市靠穩

上周美國科技股拋售潮引起的恐慌暫時消退，歐股周一(7日)早市反彈，當中英股升0.83%；德股升0.94%；法股升0.79%。

英國首相約翰遜周一表示，如果不能在10月15日之前與歐盟達成自由貿易協定，英國和歐盟都應「繼續前進」。雙方將在本周將重啟第八輪英國脫歐談判。

個股方面，法國製藥商Sanofi和英國葛蘭素史克公司共同開發的一款新冠肺炎疫苗，售價可能不到10歐元(約91港元)，兩者股價分別升逾1%。

瑞士媒體報道，瑞信在前行政總裁Tidjane Thiam任職期間，有證據顯示集團從事更多間諜活動，該行目前正受瑞士監管機構FINMA調查，主要針對去年底爆發的間諜醜聞。瑞信股價早段靠穩，升0.6%。

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