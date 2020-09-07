方正未承認132億元相關債券　料衝擊評級

北大方正集團在今年2月正式進入破產重整程序。據上海清算所周一(7日)公布，北大方正集團管理人對五筆附有維好協議的境外債券的債權申報不予確認，涉事債券總額17億美元(約132.6億港元)，事件反映維好債券於維護債券持有人的有效性受到衝擊。

據公告，信託人紐約梅隆銀行倫敦分行因方正集團為五筆境外債提供維好及股權回購，而向方正集團管理人申報普通債權，惟管理人在8月19日發出《債權確認通知》，對申報金額全額不予確認。公告並稱，若信託人債權確認結果有異議，可向北京一中院提起債權確認之訴。

維好協議(keepwell agreements)乃發債者的母公司承諾發債者的償付能力而無任何擔保。評級機構標普月初發報告指，維好協議債券未償還金額仍達930億美元，將集中在未來36個月到期，再融資風險增加。方正集團事件令市場意識到維好協議的法律缺陷，投資者或因而避免購買相關債券，致內地一級和二級債市價格差異擴大。惠譽則認為，方正對維好債券處理結果將影響未來此類債券的評級。

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