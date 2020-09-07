傳阿里旗下餓了麼前首席技術官張雪峰離職
2020年09月07日 15:33
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(Getty Images圖片)
據內媒報道，阿里巴巴(09988)旗下生活服務平台餓了麼前首席技術官(CTO)張雪峰已從阿里離職。《東網》正向阿里巴巴查詢事件是否屬實。
報道指，張氏於今年6月仍以餓了麼CTO身份宣布公司所有業務系統、資料庫設施等已全部遷移至阿里雲。不過，自今年1月起，張氏已被調任為本地生活科技創新中心負責人，而上個月，他再被調任為阿里本地生活服務公司CEO助理。
消息指，餓了麼為了扭轉在外賣平台市場落後於美團點評(03690)的劣勢，積極調整業務和戰略，包括於7月宣布由餐飲外賣平台轉型至生活服務平台，並倣效同業拼多多推出恒常化的「百億補貼」行動，覆蓋城市達100個以上。
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