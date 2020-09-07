新股專輯：螞蟻集團或受累內地限制民間貸息

外電報道，中國最高人民法院上月發布的民間借貸利率上限規定，將同樣適用於小額貸款公司及助貸平台等機構，螞蟻集團最大的收入來源，包括借唄、花唄產品，以及小微企業助貸業務等都可能受影響。

據規定，民間借貸利率不得超過同期貸款市場報價利率(LPR)4倍水平，目前利率計算為15.4%，文件內容不適用於持牌金融機構，但並未明確這一上限是否適用於螞蟻集團等金融科技企業。

報道指，螞蟻對消息不予置評，中國銀保監會亦未有回應。

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