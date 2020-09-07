OMA by the Sea「大三房」以1672萬元招標售出
2020年09月07日 15:48
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永泰地產(00369)位於屯門的OMA by the Sea，今日(7日)以招標形式售出第2座12樓A1三房單位連一個車位，成交金額1,672.7萬港元，實用面積呎價17,757元。該單位屬三房連套房及工人房間隔，實用面積942方呎。是次為項目首度以招標形式售出該類單位，整個項目僅有18伙，為特寬闊單位升級系列。而項目至今已累售362伙。
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