瑞信：中芯縱被制裁 無阻內地取得5G晶片
2020年09月07日 15:49
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(Getty Images圖片)
外媒報道，美國政府正考慮將中芯國際(00981)列入貿易黑名單，股價今日急瀉兩成。瑞信亞洲科技研究部門主管Manish Nigam認為，過去有傳華府對某家中資企業列入黑名單，目前無法證實中芯會否被美國制裁。然而，即使中芯遭制裁，內地5G手機及系統建設陷入停滯的機會不大，內地仍然有其他方法獲取5G晶片。
該行亞洲半導體分析師Randy Abrams指，中芯在晶圓代工廠的市佔率較低，且公司九成以上收入來自40nm或以上的成熟工藝，先進工藝收入佔比不足一成。因此，其他廠商可彌補中芯空缺，台積電及聯電有望受惠。
他續指，內地半導體產業國產化成為行業主題，透過建立本地供應鏈，以降低對外部依賴。不過，內地要建立完整供應鏈，實現本地化並不容易，如IC設計、半導體設備等仍依賴國外供應，未來數年內地半導體本地化問題仍有待觀察。
他又指，受疫情影響，半導體庫存及產能利用率均處於高位，預期明年將會出現庫存修正，惟影響僅持續兩季。
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