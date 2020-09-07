瑞信：中芯縱被制裁　無阻內地取得5G晶片

該行亞洲半導體分析師Randy Abrams指，中芯在晶圓代工廠的市佔率較低，且公司九成以上收入來自40nm或以上的成熟工藝，先進工藝收入佔比不足一成。因此，其他廠商可彌補中芯空缺，台積電及聯電有望受惠。

他續指，內地半導體產業國產化成為行業主題，透過建立本地供應鏈，以降低對外部依賴。不過，內地要建立完整供應鏈，實現本地化並不容易，如IC設計、半導體設備等仍依賴國外供應，未來數年內地半導體本地化問題仍有待觀察。

他又指，受疫情影響，半導體庫存及產能利用率均處於高位，預期明年將會出現庫存修正，惟影響僅持續兩季。

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