疫情令民眾現金需求增　巴西發行大面額新鈔

外國傳媒報道，世紀疫情除了改寫全球政經大局外，也大大改變社會大眾的生活與消費模式，巴西央行為了因應民眾在疫情期間對現金需求增加，首次發行200雷亞爾面額大鈔(約292港元)，預計2020年底前將有4.5億張在市面流通。

央行指出，發行大額鈔票的原因是疫情爆發令民眾對現金需求增加。今年3月底疫情爆發至8月17日，巴西流通中現金已由2,600億雷亞爾激增至3,500億雷亞爾。由於無法預料疫情何時完結，且現金在巴西仍是交易基礎，故決定發行新的200雷亞爾鈔票。

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