【專家樓評】黃漢成：放寬非住宅按揭上限無助刺激市場

鑑於非住宅物業價格及成交量出現顯著調整，金管局決定放寬對非住宅物業按揭貸款成數上限，由四成提高至五成，此舉雖為市場帶來正面影響，然短期實質刺激作用卻恐怕有限。事實上，放寬至五成按揭，只適用於首按，而投資者一般都不只擁有一個物業，加上代理佣金、印花稅等，買家仍需準備約七成資金，短期內對刺激市場作用不大。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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