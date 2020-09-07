豪宅有承接！雲景台賣2380萬 海天峰10年升值51%
2020年09月07日 16:05
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雲景台
北角半山豪宅承接力不俗，近日連錄兩宗買賣。美聯胡宗樂表示，其中雲景台高層F室，實用面積1,065方呎，三房連套房間隔，望維港煙花海景，以約2,380萬港元易手，實用呎價22,347元。
據悉，原業主於2002年以約510萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約1,870萬元，物業升值約3.67倍。
此外，利嘉閣陳少威亦稱，同區海天峰1座中層B室，實用面積935方呎，三房連套房間隔，望全維港煙花海景，近日以2,800萬元沽出，實用呎價29,947元。單位2010年7月買入價約1,848萬元，至今升值約952萬元或約51.5%。
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