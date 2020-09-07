豪宅有承接！雲景台賣2380萬　海天峰10年升值51%

北角半山豪宅承接力不俗，近日連錄兩宗買賣。美聯胡宗樂表示，其中雲景台高層F室，實用面積1,065方呎，三房連套房間隔，望維港煙花海景，以約2,380萬港元易手，實用呎價22,347元。

據悉，原業主於2002年以約510萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約1,870萬元，物業升值約3.67倍。

此外，利嘉閣陳少威亦稱，同區海天峰1座中層B室，實用面積935方呎，三房連套房間隔，望全維港煙花海景，近日以2,800萬元沽出，實用呎價29,947元。單位2010年7月買入價約1,848萬元，至今升值約952萬元或約51.5%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020