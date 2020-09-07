中國8月外匯儲備3.16萬億美元　連升5個月

人民銀行公布，中國截至8月底，外匯儲備報3.1646萬億美元，按月增102.18億美元，為連升5個月，但低過市場預期的3.1705萬億美元。8月底黃金儲備報6,264萬安士，與7月持平。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，8月中國外匯市場運行保持平穩，外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，非美元貨幣相對美元總體上漲，資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模有所上升。

王續指，當前全球疫情尚未得到全面控制，國際經濟金融領域的不穩定不確定因素依然較多。但中國經濟穩定恢復、向好態勢持續發展，繼續推動更深層次改革，實行更高水平開放，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新发展格局，將繼續支持外匯儲備規模總體穩定。

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