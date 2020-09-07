【市後重點睇】油價跌逾1% 道期靠穩
2020年09月07日 16:12
東網電視更多新聞短片
美匯指數企92.86，離岸人民幣(CNH)處6.8339，港匯強見7.7502，美元兌日圓處106.18，歐元報1.1839，英鎊企1.3227。金價報1,932美元。國際油價跌逾1%，布油報42.12美元，紐油報39.24美元。道指期貨靠穩。
●恒生指數收報24,589點，跌105點或0.43%，主板成交1,582.42億元。中芯國際或被美國列入黑名單，股價全日瀉22.88%。另一晶片股華虹半導體跌14.4%。https://bit.ly/2F7CkYO
—新股專輯：農夫山泉暗盤價曾升1.5倍。
●A股快報：滬綜指收跌62點，創業板指挫逾3%。https://bit.ly/2ZcDqcZ
●【全球攬炒】
-東方匯理降全球經濟預測，全面恢復需時數季。
-南韓第二季旅遊收入創17年新低。
-新加坡金管局調查料第三季經濟收縮7.6%。
●【零售浩劫】施華洛世奇擬裁員6千人，關店3千間。
●【大行報告】花旗籲沽中芯，指倘納美國黑名單技術將停滯。
●美股好友警告：「三日規則」顯示仲有得跌，惟屬健康調整。
●俄羅斯料石油需求或需時3年才恢復到疫前水平。
●英國向歐盟發通牒，達成自貿協議期限為10月15日。
●全球經貿戰：
-傳華為下調新手機Mate40訂單逾30%。
-印度透露Apple已有8家工廠由中國轉到當地。
●分析：近期人民幣展升勢，未來仍有升值空間。
●中國經濟：
-北京將打造成全國數碼經濟發展先導區。
-8月出口增11.6% 進口意外跌0.5%。
●恒大7折賣樓兼定下千億元銷售目標。
●戶外教學新商機！有樣產品查詢激增6倍...
●華為今年手機市佔料降至第三，前景睇晶片庫存。
●三星奪Verizon逾500億元無線通訊設備供應合約。
●逆勢增長！台灣至7月底公司登記數目71.2萬創新高。
●港交所委任魏立德為首席風險總監。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！