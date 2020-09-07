【市後重點睇】油價跌逾1% 道期靠穩

美匯指數企92.86，離岸人民幣(CNH)處6.8339，港匯強見7.7502，美元兌日圓處106.18，歐元報1.1839，英鎊企1.3227。金價報1,932美元。國際油價跌逾1%，布油報42.12美元，紐油報39.24美元。道指期貨靠穩。

—新股專輯：農夫山泉暗盤價曾升1.5倍。

●【全球攬炒】

-東方匯理降全球經濟預測，全面恢復需時數季。

-南韓第二季旅遊收入創17年新低。

-新加坡金管局調查料第三季經濟收縮7.6%。

●【零售浩劫】施華洛世奇擬裁員6千人，關店3千間。

●【大行報告】花旗籲沽中芯，指倘納美國黑名單技術將停滯。

●美股好友警告：「三日規則」顯示仲有得跌，惟屬健康調整。

●俄羅斯料石油需求或需時3年才恢復到疫前水平。

●英國向歐盟發通牒，達成自貿協議期限為10月15日。

●全球經貿戰：

-傳華為下調新手機Mate40訂單逾30%。

-印度透露Apple已有8家工廠由中國轉到當地。

●分析：近期人民幣展升勢，未來仍有升值空間。

●中國經濟：

-北京將打造成全國數碼經濟發展先導區。

-8月出口增11.6% 進口意外跌0.5%。

●恒大7折賣樓兼定下千億元銷售目標。

●戶外教學新商機！有樣產品查詢激增6倍...

●華為今年手機市佔料降至第三，前景睇晶片庫存。

●三星奪Verizon逾500億元無線通訊設備供應合約。

●逆勢增長！台灣至7月底公司登記數目71.2萬創新高。

●港交所委任魏立德為首席風險總監。

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