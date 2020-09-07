新股專輯：農夫山泉暗盤價曾飆1.5倍　收升近92%

【16:37】農夫山泉暗盤價高見55元，較招股價21.5元高出1.55倍。

據富途證券暗盤市場顯示，農夫山泉目前報45元，仍較招股價高約113%。

暗盤開市15分鐘，該公司於輝立交易場報43元，升1倍；於耀才暗盤交易市場報41.7元，升93.95%。

農夫山泉每股發售價定為21.5元，為招股價範圍19.5至21.5元的上限，集資淨額約81.49億元。香港公開發售部分超額認購約1,147.3倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份亦獲超額認購約60倍。

該股將於周二(8日)掛牌，每手200股計，認購1手中籤率為12%，要認購150手即3萬股才可穩獲1手。

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