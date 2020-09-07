8月份整體住宅車位登記跌近三成

車位買賣氣氛料好轉，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，8月份整體住宅車位登記442宗及8.31億港元，按月跌28.8%及34.6%，宗數連續兩個月高企400宗以上。隨着肺炎疫情明顯緩和，發展商陸續推售早前積壓的車位貨尾，相信整體車位登記量會穩步向升。

一手車位方面，8月份錄128宗及2.84億元，按月跌55.7%及64.4%，主要原因是一手車位的放售數量下跌。

二手車位方面，8月份錄314宗及5.47億元，按月跌5.4%及上升15.6%，連續3個月企穩於300宗以上，反映二手車位交投穩定而暢旺。2019年下半年中美貿易戰開始升溫，加上今年全球受肺炎疫情影響，以致二手車位登記自2019年9月份開始，連續8個月低於200宗水平。上一次出現是2008年金融海嘯期間，二手車位登記連續9個月低於200宗水平，平均每個月錄146宗。

2020年8月份住宅車位買賣登記最多的屋苑是荃灣映日灣，錄32宗及8,238萬元；其次為長沙灣WEST PARK，錄13宗及1,525萬元；第三為何文田爵士花園，錄12宗及2,110萬元。

在分區統計方面，2020年8月份新界區錄得280宗住宅車位買賣登記，總值4.51億元；九龍區錄100宗，總值1.73億元；香港區錄62宗，總值2.07億元。

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