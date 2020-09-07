遠洋集團建議分拆遠洋服務在主板上市
2020年09月07日 16:32
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遠洋集團(03377)公布，建議分拆附屬公司遠洋服務的股份在聯交所主板獨立上市。遠洋服務股份於聯交所主板獨立上市構成公司根據第15項應用指引分拆遠洋服務。聯交所已確認公司可進行建議分拆。
待建議分拆及上市完成後，該公司預期將擁有遠洋服務不少於50%權益，而遠洋服務將仍然為公司的附屬公司。分拆集團主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。
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