【財經直播】藍籌新貴上場報跌 難逃魔咒？
2020年09月07日 16:42
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美國擬將中芯(00981)納入實體清單(Entity List)，消息拖累股價周一(7日)跳水。儘管中芯發聲明澄清指「與中國軍方毫無關係」，不過無助挽回股價跌勢，更曾跌2成過外。勿多手撈底住？
吉利(00175)公布上月汽車銷售數據，按月升約8%至11.34萬部，由今年起累計銷量則達全年目標的57%，吉汽今年達標機會有多大？
即將在周二(8日)首掛牌的農夫山泉(09633)，一手中籤率僅得12%，首日股價有望炒幾高？中籤者短炒定中長線部署好？
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