新盤動向：The Carmel兩周沽3座洋房 套逾8630萬
2020年09月07日 16:52
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The Carmel 1號屋，實用面積4144方呎。
各區一手洋房均受追捧。永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，周一(7日)以招標形式售出83及85號屋，項目自8月底至今兩周內共售出3座洋房，涉及金額8,630.1萬元。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，樓盤於近日售出的洋房，全為四房間隔，配備獨立車庫，成交金額2,800萬至2,937.6萬元，呎價16,412元至17,000元。項目累計套現金額近20億元，洋房單位僅餘5伙待售，其中包括集團最惜售之1號獨立花園洋房，並會積極推售餘下單位。
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