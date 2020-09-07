新盤動向：The Carmel兩周沽3座洋房　套逾8630萬

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，樓盤於近日售出的洋房，全為四房間隔，配備獨立車庫，成交金額2,800萬至2,937.6萬元，呎價16,412元至17,000元。項目累計套現金額近20億元，洋房單位僅餘5伙待售，其中包括集團最惜售之1號獨立花園洋房，並會積極推售餘下單位。

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