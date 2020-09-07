舖王鄧成波再放售全幢物業　意向價2.38億

資深投資者鄧成波近期積極放售旗下物業，最近再推大型項目出售，委託中原(工商舖)為油麻地上海街全幢商住物業作公開招標，意向價約2.38億港元。該行表示，項目地舖及樓上住宅部分都已全部獲承租，租金回報約3厘，收租回報可觀，加上物業極具重建潛力，屬「進可攻退可守」之上佳投資項目，截標日期為10月20日(星期二)。

該行寫字樓部分區營業董事胡焯之表示，是次招標項目位於油麻地上海街339至345號全幢，物業現為一幢9層高的商住大廈，地盤面積約2,443方呎，意向價約2.38億元。大廈地下設有4個商舖，總面積約2,040方呎，已全數租出；而1至8樓則為住宅用途，共提供32個單位，總實用面積約13,592.74方呎，現由一家經營服務式公寓的公司承租，整個項目合共每月租金收入約59.1萬元，按此計算，租金回報近3厘。

胡氏續稱，是次招標物業為市區罕有大型單一業權項目，現時出租率為100%，最適合買入作長線收租投資之用。

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