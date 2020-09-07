長情業主勁劈1430萬沽尖沙咀地舖　61年仍升值348倍

長情業主沽舖升值逾300倍。消息稱，尖沙咀柯士甸路15A號柯士甸大廈B座一個地舖，門面闊約12呎，深約30呎，現已交吉，剛以1,430萬港元易手，以該舖建築面積約600方呎計算，呎價約2.38萬元。

原業主去年曾叫價2,880萬元，最近一減再減至1,880萬元，終於累劈約50%或1,450萬元賣出。該舖是遺產貨，原業主於1959年僅以4.1萬買入，持貨61年升值348倍。

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