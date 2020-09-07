大戶也失手！日本富豪短炒股票勁蝕逾3億元　坦言後悔莫及

外國媒體報道，日本富豪、線上時裝零售商「Zozo Inc.」創辦人前澤友作周日(6日)在社交媒體表示，自己被疫情造成的股市波動所蒙蔽，加上不熟短炒，因而在股市損失了44億日圓(約3.2億港元)。他坦言會深刻反省造成巨額投資損失的經驗，並稱要透過自己的生意把損失再賺回來。

他說：「44億日圓能捐給多少人並儲起來？我的後悔永無止境。」

數據顯示，前澤友作的淨資產在今年減少約2.15億美元，跌至35億美元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020