大戶也失手！日本富豪短炒股票勁蝕逾3億元 坦言後悔莫及
2020年09月07日 17:10
東網電視更多新聞短片
外國媒體報道，日本富豪、線上時裝零售商「Zozo Inc.」創辦人前澤友作周日(6日)在社交媒體表示，自己被疫情造成的股市波動所蒙蔽，加上不熟短炒，因而在股市損失了44億日圓(約3.2億港元)。他坦言會深刻反省造成巨額投資損失的經驗，並稱要透過自己的生意把損失再賺回來。
他說：「44億日圓能捐給多少人並儲起來？我的後悔永無止境。」
數據顯示，前澤友作的淨資產在今年減少約2.15億美元，跌至35億美元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！