凱帆軒另類單位低市價30%沽 兩房僅售675萬
2020年09月07日 17:20
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美聯潘鎮煒表示，奧運站凱帆軒2座中層A室，實用面積465方呎，兩房間隔，雖然單位曾發生事故，仍吸引買家承接，成交價675萬元。據悉，同類型無事故單位市價一般近1,000萬元，現成交價低約3成，呎價約14,516元。
資料顯示，原業主於2015年1月以532萬元購得，是次轉手帳面獲利143萬元，升值約27%。
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