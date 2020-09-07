螞蟻集團：與阿里業務定位具差異　不存在實質競爭

螞蟻集團發公告稱，目前公司與阿里巴巴集團業務定位存在差異，並不存在實質性競爭，但雙方未來都可能進入現有業務範圍之外的新業務領域，從而在這些新的業務領域產生競爭。

根據《股權和資產購買協議》，除若干雙方同意的例外情形或徵得對方同意外，螞蟻集團不得從事阿里巴巴集團不時從事的業務或其合理延伸，阿里巴巴集團也不得從事螞蟻集團業務範圍內的業務活動。因此，若未來公司業務擴張涉足的領域被視為阿里巴巴集團從事的業務或其合理延伸，則公司的業務擴張將受到影響。阿里巴巴集團目前從事的業務範圍廣泛且不斷擴張，公司業務拓展的空間可能因此受到限制。

此外，如果公司擬投資雙方業務範圍外的公司，且投資比例或金額超過特定門檻，公司也需向阿里巴巴集團提供優先投資機會。這些安排可能妨礙公司為拓展生態而進行的戰略投資。

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