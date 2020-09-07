證監會尋求原訟法庭頒令　要求天合化工向股東「回水」

香港證監會公布，在市場失當行為審裁處對天合化工及執行董事兼行政總裁魏宣展開研訊程序，指其在上市招股文件中，誇大公司收入逾67億元人民幣。證監會正根據《證券及期貨條例》第213條尋求原訟法庭頒令，要求天合化工及魏宣，向今年6月2日展開研訊程序前持有公司股份的公眾股東回購股份，或向公眾股東支付損害賠償。

天合化工於2014年6月在港上市，並籌得約35.2億元淨額。證監會指，天合的招股文件所載有關其在2011年至2013年財政年度的往績紀錄，銷售收入和溢利包含虛假或具誤導性資料，可能會誘使他人認購或購買天合股份，及或會令公司的股價上升。

證監會的調查發現，招股文件所披露該3年總收入126億元人民幣中，約有53%被誇大。天合化工於2017年5月25日被勒令停牌，今年6月11日被除牌。

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