譽宴集團出售非全資附屬權益　

據此，投資方同意向航天三創環保科技作出現金增資8,000萬元人民幣。待增資完成後，現時股東及投資方於航天三創環保科技所擁有的股權比例將分別為80%及20%。譽宴集團間接持有的股權亦將由51%攤薄至40.8%，被視為出售資產權益。

集團表示，所得款項將用於航天三創環保科技的經營、人員擴張及營運資金。

航天三創環保科技主要從事環境維護業務，服務範圍主要包括市內公共區域的保潔服務；固體垃圾、大型垃圾及廚餘分類管理；垃圾收集站設施的維護管理。公司的環境維護服務業務立足中國成都，並向外伸延發展至中國其他地區如新疆自治區、河北省及內蒙古自治區。

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