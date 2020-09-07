龍源電力8月發電量增一成
2020年09月07日 17:44
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龍源電力(00916)公布，8月完成發電量393萬兆瓦時，按年增加10.14%。其中，風電增加13.17%，火電增加4.11%，其他可再生能源發電量減少37.35%。
今年首8個月，集團累計完成發電量3,434萬兆瓦時，按年增加3.34%。其中，風電增加7.62%，火電減少12.41%，其他可再生能源發電量減少31.83%。
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