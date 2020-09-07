中美科技戰：內地自組晶片供應鏈料須耗2至3年

不過，他表示，諸如日本、歐洲的晶片廠都可能在生產過程中使用美國機器，故可能配合美國制裁，斷供中國的晶片供應。在這種狀況下，中國需要做的是將整個晶片供應鏈轉移到中國國內。一旦如此，將是巨大的轉向，約需耗時2到3年。

金融機構傑富瑞(Jefferies)分析師則估計，中芯國際有40至50%的設備來自美國，若被制裁，可能面臨中美雙輸的困境，因中國是半導體生產設備的主要買家，且預計今年半導體製造設備採購量約佔全球24%，故一旦中芯被列入貿易黑名單，可能損害美國等國的設備製造商。

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