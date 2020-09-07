史上罕見！日本政府出手救日產　擔保貸款94億元

外國傳媒報道，日本政策投資銀行5月貸款給日產汽車(NISSAN)款項達1,800億日圓(約131億港元)，其中1,300億日圓(約94億港元)獲日本政府擔保，為史上政府擔保最大筆貸款。若屆時日產無法還款，其中八成將由政府填補。當地媒體形容為非常極端的罕見例子。

對此，日產表示，完全不知道貸款有政府擔保。

報道指出，日本過去對大企業貸款附帶政府保證的例子，為2008年雷曼兄弟爆煲引發金融海嘯後，2009年日本航空經營重整時也有過，當時政策投資銀行在政府擔保下，貸款給日本航空約670億日圓，翌年就因為日航破產，有470億日圓的債務成為國民負擔。

根據日產於7月28日公布的業績顯示，2019會計年度(2019年4月至2020年3月)創下11年以來首次年度赤字，預計將連續兩年出現赤字。日產估計，2020年度(2020年4月至2021年3月)將虧損6,700億日圓，與2019年度的6,712億日圓虧損相若。

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