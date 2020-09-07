科技巨企變疫情贏家！歐盟官員：明年要徵數碼稅

外國傳媒報道，意大利前總理、歐盟負責經濟事務執委Paolo Gentiloni近日表示，大型科技公司必須在歐洲繳納公平的稅收，尤其他們是疫情危機的「真正贏家」。

他坦言，歐盟很難克服與美國之間的分歧，但再也不可能接受這些科技巨頭、即這場疫情危機的贏家，在歐洲繳納的稅款不公平。

早於2018年，歐盟執委會表示，數碼公司的實際稅率平均為9.5%，傳統企業的實際稅率為23.2%，提議徵收3%的數碼稅，認為稅收系統需要更新，以適應數碼時代。不過，美國白宮表示，數碼稅不公平，因它不成比例地影響了美國公司。

按照目前狀況，若經合組織(OECD)針對數碼稅的談判在年底前破裂，歐盟希望在明年推出新的數碼稅。Gentiloni強調，如果在全球層面上不能取得實際成果，歐盟執委會將在明年提出自己的方案。

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