中國能源建設參與陝西寶雞高速公路PPP項目
2020年09月07日 17:51
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中國能源建設(03996)公布，附屬公司葛洲壩股份公司、西北建投公司、葛洲壩三公司、葛洲壩二公司、葛洲壩路橋公司及西北城建公司作為聯合體參與方，與陝西省寶雞市交通建設投資有限公司及聯合體成員簽訂《關中環線眉縣經岐山至鳳翔公路和麟遊至法門寺高速公路PPP項目合資經營合同》。據此，訂約方同意共同組建項目公司，由項目公司對關中環線眉縣經岐山至鳳翔公路和麟遊至法門寺高速公路PPP項目進行投融資、建設及運營。
項目工程總投資約為124.6億元人民幣，其中關中環線總投資約為72億元人民幣，麟法高速總投資約為52.6億元人民幣。項目合作模式採用PPP模式。項目合作期34年，其中建設期4年，營運期30年。
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