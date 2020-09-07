二手連環蝕讓！香島3年輸400萬　天賦海灣4年蝕兩球

二手市場繼續爆蝕讓，市場消息稱，筲箕灣香島2座一個高層單位，實用面積1,188方呎，套三房間隔，開價2,800萬港元放售，市傳降價至2,638萬元沽，呎價22,205元。原業主持貨約3年，辣招鬆綁即沽，帳面損手約400萬元。

美聯黃國清表示，大埔天賦海灣8座低層單位，實用面積1,657方呎，原先叫價2,680萬元，減價至2,510萬元連車位轉售，呎價15,148元。資料顯示，原業主持貨約4年，帳面貶值逾200萬元離場。

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