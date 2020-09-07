禹洲集團8月合約銷售金額115億人幣

今年首8個月，集團實現累計銷售金額為654.06億元；累計銷售面積為3,986,065平方米；平均銷售價格為每平方米16,409元。另外，截至8月31日，集團累計的認購未簽約金額約為12.58億元。

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