約翰遜重燃「硬脫歐」疑慮　鎊匯應聲重挫1%

外國傳媒報道，隨着英國與歐盟貿易談判失敗的機會增加，英鎊匯價偏軟。

英國首相約翰遜準備告訴歐盟，他寧可放棄，也不願在他認為涉及英國脫歐核心原則的問題上讓步，英鎊兌美元應聲下挫。英鎊一度下跌1%，至1.3145。

英國與歐盟談判貿易安排的時間所剩無幾 約翰遜不惜無協議退出。雙方定於本周繼續談判。

目前投資者的視線正重新轉向英國脫歐，英國和歐盟均認為需要在10月中旬前達成協議，從而為年底脫歐過渡期結束時順利退出鋪平道路。

法國農業信貸銀行G-10外匯策略負責人Valentin Marinov說：「看來，我們只是處於英鎊痛苦回調的初期。」他認為，如果達不成協議，英鎊兌美元匯率將跌至1.2。

摩根大通的策略師建議通過傳統的債券市場對沖英國無序脫歐的風險。他們建議賣出10年期愛爾蘭國債，因為愛爾蘭會因為它與英國的緊密貿易關係而受到衝擊，同時建議買入法國國債。

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